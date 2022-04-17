Sahurda davulcu yerine mehteran takımı uyandırdı! Gören fotoğraf çektirdi

Balıkesir'in ege mahallesinde mehteren takımı ilk kez bu ramazan ayında da vatandaşları uyandırdı. Mehteran takımı, ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak amacıyla gece sokağa çıktı. Mehter takımının en temel görevleri arasında; sefir kabul törenlerinde bulunmak, sancak beylerine yeni sancağı iletmek ve tayin edilen kişiye sancağını bildirmek gibi görevlerde bulunmuşlardır.

Mehter marşları arasında en bilineni ve mehter takımıyla bütünleşmiş olan Ceddin Deden Marşı, 1917 yılında İsmail Hakkı Bey tarafından sözleri yazılmış ve mehter takımları tarafından bestelenmiştir. Eskileri günümüze getiren Balıkesir mehteren takımı vatandaşları hem eskiye götürüyor hemde uyandırıyor.





Mehteren Takımından Tevfik İstek, "Şu anda Ege mahallesinde gördüğünüz gibi Mehteran ile güzel şeyler oldu böyle insanlarımız değişiklik görsün diye. Balıkesir'de ilk kez oluyor bu şu anda ekimimiz on beş yirmi kişi arasında değişiyor. Tabii biz böyle sahurda şey verdiğimiz için mehteran dört kişi geliyoruz. Tabii böyle farklı şeyler lazım şehrimize.

Hani dedim insanlar da memnun. Tabii yani herkes mesela biz geçen hafta da geldik. Hatta biz ne gördü Ağladı hatta böyle karşıdan biz de hüzünlendik. Yani insanlar böyle mehteran şeylerini görünce eski Çağlar tabii geliyor insanların aklına Ve çok memnun oluyorlar. Hani yine de böyle devam edeceğiz inşallah Allah nasip ederse" dedi.



Vatandaşların yoğun ilgisini gören mehteren takımı, vatandaşlar ile fotoğraf çekildiler.