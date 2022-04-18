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Haberler Balıkesir Çocuklara özel anlamlı proje

Çocuklara özel anlamlı proje

18.4.2022

Çocuklara özel anlamlı proje

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen "Arife Çiçekleri" projesi ile ihtiyaç sahibi çocuklar, bir giyim şirketinin bağışladığı sıfır ürünlerle tepeden tırnağa giydiriliyor. Proje ile hayırseverlerin bağışladığı sıfır ürünlerin tamamı ekipler tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde cinsiyet ve yaş gruplarına göre ayrıldıktan sonra ihtiyaç sahibi çocukların adresine yola çıkıyor. Çocukların bu bayramda da yüzlerinin güldürüleceğini söyleyen yetkililer, yardımda bulunan herkese teşekkür etti.

■ SUAT SALGIN

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