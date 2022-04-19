Balıkesir’de baltalı kavga!

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçesi'nin turistik Altınoluk Mahallesinde Mustafa Ateş ve K. Y. arasında iddiaya göre alacak-verecek ve devir işlemleri nedeniyle husumet yaşanıyordu. K.Y., Mustafa Ateş ile Altınoluk sahil bölgesinde karşılaştı.

İkili arasında sözlü tartışma daha sonra sopalı baltalı kavgaya dönüştü. Beyzbol sopası ve baltanın kullanıldığı kavgada Mustafa Ateş aldığı balta darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavga ihbarı üzerine bölgeye intikal jandarma ekipleri tarafından K.Y. ve oğlu S.Y.'yi gözaltına alındı.

Mustafa Ateş'in cenazesi, olay yerinde savcılık incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu sevk edildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.