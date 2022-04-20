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Haberler Balıkesir Balıkesir'de baltalı vahşet! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'de baltalı vahşet! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'de para meselesi yüzünden yaşanan kavgada tam anlamıyla vahşet yaşandı. Mustafa Ateş, borçlu olduğu Kenan Y.’ye beyzbol sopasıyla saldırdı. Kenan Y.’nin oğlu Salih Y. de otomobilden aldığı baltayla Mustafa Ateş’e vurdu ve öldürdü. Yaşanan korkunç anların ise kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA

20.04.2022, 16:25 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022, 16:46

Balıkesir’de baltalı vahşet! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mustafa Ateş'in (48), para meselesi yüzünden çıkan kavgada Salih Y. (23) tarafından baltayla öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Edremit ilçesinin turistik Altınoluk Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, kafe ve bar işletmeciliği yapan Mustafa Ateş ile spor salonu işleten Kenan Y. (53) karşılaşınca tartışma çıktı. Devir işlemleri nedeniyle husumetli olan tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mustafa Ateş, borçlu olduğu Kenan Y.'ye beyzbol sopasıyla saldırdı. Kenan Y.'nin oğlu Salih Y. de otomobilden aldığı baltayla Mustafa Ateş'e vurdu. Mustafa Ateş'in yaşamını yitirdiği o anlara ait görüntü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Gözaltındaki Kenan Y. ile oğlu Salih Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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