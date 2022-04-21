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Haberler Balıkesir CHP'de şantaj skandalı: Elimde müstehcen görüntülerin var

CHP'de şantaj skandalı: Elimde müstehcen görüntülerin var

CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cem Karagöl, kredi kartı dolandırıcılığından tutuklanmıştı. Karagöl'ün yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Balıkesir İl Gençlik Kolları'na aday olduğu dönemde Karagöl'ün, B.P. adlı kadın adaya "Elimde müstehcen görüntülerin var" diyerek şantaj yaptığı ortaya çıktı. Şantaja uğrayan kadın Karagöl'ü partinin genel merkezine şikayet etti ancak parti yönetimi bu konuda harekete geçmedi.

SABAH

21.04.2022, 09:55

CHP’de şantaj skandalı: Elimde müstehcen görüntülerin var

CHP'de cinsel taciz ve yolsuzluk skandallarına bu kez de şantaj eklendi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliği yapan Cem Karagöl dolandırıcılıktan tutuklanmıştı. Karagöl ile ilgili şok bir gerçek daha ortaya çıktı. Karagöl'ün bir kadını, 'Elimde müstehcen görüntülerin var' diyerek tehdit ettiği, kadının da Karagöl'ü CHP Genel Merkezi'ne bildirdiği öğrenildi. Ancak CHP yönetimi tacizciye sahip çıktı.

KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ YANKILARI SÜRÜYOR

Balıkesir'de CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra merkeze çekilerek Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl'ün, kredi kartı dolandırıcılığı suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor.

"ELİMDE MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİN VAR"

2019'da Balıkesir İl Gençlik Kolları'na aday olduğu dönemde, B.P. adlı kadın adaya "Elimde müstehcen görüntülerin var" şantajıyla adaylıktan çekilmeye zorlayan Karagöl'ün, genel merkez tarafından korunduğu da ortaya çıktı.

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