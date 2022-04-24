  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Bandırma'da çuvallar içinde bulundu! Ekipler hemen inceleme başlattı

Bandırma'da çuvallar içinde bulundu! Ekipler hemen inceleme başlattı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaat kazısı sırasında çuvallar içinde çok sayıda el bombası bulundu. Bombaları incelemek üzere Balıkesir il merkezinden uzman ekip çağrıldı.

İHA

24.04.2022, 18:35

Bandırma’da çuvallar içinde bulundu! Ekipler hemen inceleme başlattı

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak'ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında el bombaları bulundu. Kepçe operatörü tarafından fark edilen olayın ardından polise haber verildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kazı esnasında ortaya çıkan el bombalarının bir kısmı çuvala doldurularak muhafaza altına alındı. İnşaat müteahhidi Davut Çakmak, "İnşaat alanımızda temel kazısı yapılırken eski tarihe ait el bombaları çıktı. Polise haber verildi. İnceleniyor. Osmanlı dönemine ait, 1. Dünya Savaşı'na ait olduğu sanılıyor. Ekipler araştırıyor" dedi.



El bombalarının kim ya da kimler tarafından gömüldüğü bilinmezken el bombalarını incelemek üzere Balıkesir il merkezinden uzman ekip çağrıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA