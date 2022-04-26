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Haberler Balıkesir 4 ay önce başlamıştı! Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor

4 ay önce başlamıştı! Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaklaşık 4 ay önce başlayan deniz çekilmesi artarak devam ediyor. Çekilmenin deprem veya fay hattı ile ilgili olduğunu düşünen kimi çevre sakinleri ise tedirginlik yaşıyor.

İHA

26.04.2022, 12:03

4 ay önce başlamıştı! Bandırma’da deniz çekilmesi artarak devam ediyor

Bandırma'da 4 ay önce başlayan 15 metrelik deniz çekilmesi artarak devam ediyor.

Deniz çekilmesinin tamamen doğa olayı olduğunu belirten S.S Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sır, "Bu deniz çekilme olayı tamamen doğa olayıdır. Poyrazlı havalarda deniz suyu çekilir. Lodoslu havalarda da deniz şişer ve normal seviyesine gelir. Bunun fay hattı ve depremle bir alakası yoktur. Tamamen doğa olayıdır" dedi.

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