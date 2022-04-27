  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir’de tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu

Balıkesir’de tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu

Olay Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana geldi. Duyulan silah sesi üzerine mahalleli patlamanın kaynağını aramaya başladı. Boş arsada hareketsiz duran kişiyi görünce de hemen polise haber verildi.

İHA

27.04.2022, 18:03

Balıkesir’de tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay, Soğanyemez Mahallesi 524. Sokak'ta meydana geldi. Silah sesinin duyulması üzerine ne olduğu olduğunu anlayamayan mahalle sakinleri, boş arsada cesedi gördü.

Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin M. Akif Ersoy Ortaokulu'nda tarih öğretmeni olarak görev yapan ve 2009 yılında istifa eden 40 yaşındaki Ali Yurga'ya ait olduğu tespit edildi. Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili intihar olup olmadığı konusunda araştırma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA