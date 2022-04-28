Balıkesir’de Kovid-19 virüsü sıfırlanıyor

DÜNYAYI ve Türkiye'yi kasıp kavuran Covid-19 pandemisinde sona gelindi. Balıkesir'in nüfus olarak kalabalık olmayan 8 ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı. Bir dönem en çok vaka görülen 3 ilden birisi olan Balıkesir'de, il genelindeki vaka sayıları ise 30'lu rakamlarla ifade ediliyor.

Gömeç, Havran, Balya, İvrindi, Kepsut, Dursunbey, Sındırgı, Bigadiç gibi ilçelerde Covid-19 vakası görülmezken, bazı ilçelerde vaka sayıları 1 ile 6 arasında değişti. 1 milyon 400 bin nüfuslu ilde vaka sayısı 30'lu rakamlarla ifade ediliyor. ■ SUAT SALGIN