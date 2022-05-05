Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ‘Kentin her karışına büyükşehir eli değdi’

Balıkesir'in 20 ilçesinde imkânsız denilen projeler hazırlayıp, bunları hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, koskocaman bir köy olarak nitelendirilen Balıkesir'i, çağdaş ve modern bir kent haline getirmekle kalmadı, şehre bağlı 20 ilçede de dev yatırımlara imza attı. Kentin dört bir yanında hayata geçirdiği projelerle sadece hizmette değil, aynı zamanda bölge ekonomisinin kalkınmasında önemli virajları tek tek dönerek kendinden söz ettirmeyi başaran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile koltukta geçirdiği 1000 günü kısaca değerlendirdik.

ÇOK SAYIDA PROJE VE ÇALIŞMA

■ Şehrin her karış toprağına Büyükşehir Belediyesi'nin eli değdi diyebilir miyiz?

- Evet, kesinlikle bunu diyebiliriz. Çünkü şu anda şehir genelinde; altyapıdan üst yapıya, yol çalışmalarından kavşak düzenlemelerine, restorasyon çalışmalarından sokak sağlıklaştırmalarına, meydan düzenlemelerinden yeşil alan düzenlemelerine, kronikleşen çevre sorunlarının çözümünden doğa dostu yatırımların hayata geçirilmesine, tarımdan hayvancılığa, şehre özgü ürünlere coğrafi işaret alınmasından turizm tanıtım faaliyetlerine, sosyal ve kültürel çalışmalardan gençlere yönelik hizmetlere, kıyı şeridi düzenlemelerinden mavi bayrak çalışmalarına kadar 20 ilçenin her karış toprağına Büyükşehir eli değiyor.

HEDEF SPORTİF NESİLLER

■ Eğitim konusunda ne gibi çalışmalarınız var?

- Eğitime her alanda destek sağlıyoruz. 2021-2022 eğitim-öğretim yılına yetiştirdiğimiz Sakarya İlkokulu'nda; öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yüzü gülüyor. Karesi ilçesinde bulunan okulu depreme dayanıklı olmadığı için yıkıp, yerine yenisini daha modern, kapsamlı ve yeni eğitim-öğretim yaklaşımlarına uygun olarak inşa ettik. Çocukları çağdaş bir eğitim yuvasına kavuşturduk. Şu anda 4 bin 26 metrekare alan üzerine 24 derslikli ve 4 kat olarak inşa edilen okula çocuklarını güvenle eğitimlerine devam ediyor.

■ Gençlere yönelik neler yapıyorsunuz?

- Gençlerin daha aktif, sosyal olabilmelerini ve girişimci yönlerini ortaya çıkarabilmeleri amacıyla kent genelinde gençlik merkezi sayılarını artırdık. Karesi, Altıeylül, Bandırma ve Edremit ilçelerine de birer gençlik merkezi kazandırdık. Ayrıca sportif bir nesil yetiştirmek ve spora her alanda destek vererek önlerini açacak çalışmalar gerçekleştirdik.



ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN KÖPRÜ VE YOLLAR YENİLENDİ

Balıkesir merkez ve ilçelerinde ulaşım sorunlarının çözümü noktasında da projeleriniz var...

- En baştan beri güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım sağlamak amacıyla yaptığımız planlamaların ardından gerçekleştirdiğimiz alternatif yol ve kavşak düzenleme çalışmalarıyla ulaşımı rahatlattık. Ömrünü tamamlayan yolları da yenileyerek, kırsal mahallelerle ilçe merkezlerini birbirine bağlayan köprüleri yıkarak yeniden inşa ettik. Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz projelerle de bu yönde hamlelerimiz sürecektir.



BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Bölgesel kalkınmaya destekleriniz hakkında neler söyleyeceksiniz? - Ücretsiz fide ve yem desteklerinden alım garantili ürün projelerine, küçükbaş hayvan dağıtımından yerli boz ırk sığırlarda verim artırma çalışmalarına, Balıkesir Kuzusu Damızlık Üretim merkezlerinin kurulumundan arıcılık faaliyetlerinin teşvikine kadar daha birçok konuda çalışmalarımız sürüyor. Mesela sadece 2021 yılı içerisinde tarım ve hayvancılığa 15 milyon destek sağladık.



MAVİ BAYRAK SAYISI HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Üç yanı denizlerle kaplı Balıkesir'in özellikle sahil bölgelerinde de ciddi yatırımlarınız var. Bu bölgeleri cazibesi yüksek sahiller haline getirebilmek adına attığınız adımlardan da bahsedebilir misiniz? - Bisiklet yollarından yürüyüş yollarına, yeşil alanlardan spor sahalarına ve çocuk oyun alanlarına kadar cazibesi yüksek bir hale dönüştürülen sahillerin turizmden aldığı payda artıyor. Gerçekleştirdiğimiz sahil düzenleme, temizlik, onarım ve rehabilite çalışmaları ile cankurtaran hizmetleri sayesinde mavi bayrak sayısı her geçen yıl artıyor.

SUAT SALGIN