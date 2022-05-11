Balıkesir merkezli kaçak tütün operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri Balıkesir il genelinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucu Balıkesir merkezi, Edremit, Havran, Burhaniye, Ayvalık, Susurluk ilçelerinde ve Adıyaman, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Kütahya illerinde olmak üzere toplam 40 şahsın, 35 ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 51 adet 9 mm çapında tabanca fişeği 5 bin 430 kilogram tütün, 884 bin 202 adet dolu makaron, 448 bin 794 adet boş makaron, 29 adet sigara sarma makinesi, 2 bin 705 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 1 adet hassas terazi, 602 adet sigara sarma aparatı, 2 adet tütün kesme bıçağı, 1 adet tütün kurutma makinesi, 1 adet tütün kavurma kazanı, 215 adet şeffaf makaron poşeti 1 adet bıçak ele geçirilmiş olup gerekli tahkikata başlanılmıştır. Konuyla ilgili olarak 35 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.