Kaymakam Yaman’dan trafik eğitimi etkinliğine tam destek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Haftası dahilinde düzenlenen yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi etkinliğe katıldı. İlçe merkezideki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile düzenlenen etkinlikte, Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve trafik maskotlarıyla gerçekleşen eğitimlerde Kaymakam Hasan Yaman İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik ekipleriyle sürücüleri denetledi. Kaymakam Yaman, "Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen bu tür etkinlikleri önemsiyorum" diye konuştu.