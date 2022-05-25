Köprüden aşağı uçan mühendis can verdi

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde yayaya çarpan motosikletin sürücüsü köprüden aşağı uçarak hayatını kaybetti. Akçay istikametine giden Hüseyin Ertuğrul Selçuk (55) idaresindeki 10 KJ 900 plakalı motosiklet, elektrikli bisikletini Zeytinli Köprüsü üzerinden iterek karşıdan karşıya geçirmek isteyen A.İ.P'ye (85) çarptı. Kazada yüksek inşaat mühendisi Selçuk, direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü korkuluklarına çarpıp aşağı düştü. Kazada yaralanan A.İ.P. Edremit Devlet Hastanesi'ne, Hüseyin Ertuğrul Selçuk ise Körfez Özel Hastanesi'ne kaldırıldı. Selçuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. ■ SERHAT ŞENKÖKÇÜ

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