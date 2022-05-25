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Haberler Balıkesir Köprüden aşağı uçan mühendis can verdi

Köprüden aşağı uçan mühendis can verdi

25.5.2022

Köprüden aşağı uçan mühendis can verdi
BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde yayaya çarpan motosikletin sürücüsü köprüden aşağı uçarak hayatını kaybetti. Akçay istikametine giden Hüseyin Ertuğrul Selçuk (55) idaresindeki 10 KJ 900 plakalı motosiklet, elektrikli bisikletini Zeytinli Köprüsü üzerinden iterek karşıdan karşıya geçirmek isteyen A.İ.P'ye (85) çarptı. Kazada yüksek inşaat mühendisi Selçuk, direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü korkuluklarına çarpıp aşağı düştü. Kazada yaralanan A.İ.P. Edremit Devlet Hastanesi'ne, Hüseyin Ertuğrul Selçuk ise Körfez Özel Hastanesi'ne kaldırıldı. Selçuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. ■ SERHAT ŞENKÖKÇÜ
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