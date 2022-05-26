Balıkesir’deki cinayetin zanlısı yakalandı

Sahilkent Mahallesi Kumlubahçe mevkisinde hayvancılık yapan 67 yaşındaki Hasan Bedri Salepçi, ağılının olduğu alanda ölü bulundu.
Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Salepçi'nin sırtından bıçaklandığını belirleyerek çalışma başlattı.
Ekipler, çevresinde "Sütçü Hasan" olarak tanınan Salepçi'nin katil zanlısı H.A'yı (22) gözaltına aldı.
Cesedin bulunmasından bir gece önce aralarında çıkan tartışma sırasında Salepçi'yi öldürdüğü iddia edilen H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor