F-16’ların kadın pilotları vatan nöbetinde

Türk Hava Kuvvetlerinde "Savaşan Şahin" olarak anılan F-16 savaş uçaklarının kadın pilotlarından biri, Bandırma'daki 161. Filo'da görev yapıyor. Türk kadınının gücünü semalara taşıyan pilot yüzbaşı, F-16 ile uçmanın kendisi için tutku olduğunu belirtiyor.

Çok amaçlı, tek jet motorlu savaş uçağı olarak tanımlanan Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki F-16, "Fighting Falcon", diğer adıyla "Savaşan Şahin", Türkiye'nin gökyüzündeki en vurucu gücünü oluşturuyor.

Terörle mücadelede etkin şekilde görev alan F-16'lar, 7 yılı aşkın zorlu eğitim süreci ile psikolojik ve fiziksel testleri başarıyla tamamlayan kadın savaş pilotlarının da kumandasında göklere yükseliyor.