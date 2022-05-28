İki dev projeyi beklemeye aldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP'li belediye, kendi duyurduğu iki projeyi durdurarak büyük bir skandala imza attı. Alınan bilgiye göre, Edremit Belediyesi tarafından vatandaşa 2 yıl önce müjdeli haber olarak duyurulan ve bin kişiye iş imkanı sağlayacak olan OSB projesini, yine Edremit Belediyesi'nin kararı durdurdu.

TEKLİFİ REDDETTİLER

İlçedeki mevcut arıtma tesisini yeni bir araziye taşıyarak kapasitesini artırıp modernize edecek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Edremit Belediyesi ile yer konusunda anlaşması sayesinde OSB projesinin alt yapısını ve idare binasını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yapacaktı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu teklifini Edremit Belediyesi reddetti.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ SİYASİ HAZIMSIZLIĞI!

İlçenin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni arıtma tesisi ile Tarım OSB projesi, Balıkesir Belediyesi'nin yer göstermesine rağmen CHP'li Edremit Belediyesi tarafından reddedilerek durduruldu.

BÜTÜN HAYALLERİ YIKTI

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın bu tutumu, vatandaşların sabırsızlıkla beklediği tarımsal OSB'deki bin kişilik istihdam hayallerini başka bir bahara erteledi. Edremit'in çok önemli bir ihtiyacı olan yüksek kapasiteli modern arıtma tesisi projesi de böylelikle gecikmeye uğratıldı. Alınan bu karar, vatandaşların da büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada da tepkilerini dile getiren Edremit halkı, "Başkan gençlerin hayalleriyle oynadı. Yüzlerce genç orada istihdam edilecekti. Bu kararın kime faydası olacak?" diye konuştular.

'SELMAN ARSLAN ARKA PLANDA NE HESAPLAR YAPTI?'

EDREMİT halkı, OSB projesindeki iş vaatleriyle kandırıldıklarını söyledi. Vatandaşlar, "Kendi projenizi kendiniz yok ediyorsunuz. Hasan Arslan çıkıp bin kişiye istihdam müjdesi vermişti. Arka planda ne hesaplar yaptınız? Arslan, hayallerimizi yıktı ve bizi kandırdı" diye konuştular.

SERHAT ŞENKÖKÇÜ