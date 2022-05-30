Aranması olan 40 kisi ‘asayis’te yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.



ÇEŞİTLİ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Karesi, Kepsut, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı gözaltına alırken aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet bıçak ele geçirildi.



■ SUAT SALGIN

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