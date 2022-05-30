Yürüyüş yoluna lunapark yaptırdı

Balıkesir Edremit'in gözde turizm merkezlerinden Altınoluk'taki İskele Mahallesi Şahindere Caddesi'nde önceden küçük çaplı olarak yer alan lunapark, CHP'li Edremit Belediyesi'nin verdiği işgaliye izniyle bir anda büyütüldü. Kazdağları'ndaki Şahindere Kanyonu'ndan gelen suyu denize aktaran Şahindere'nin yürüyüş yolu olarak yılın 12 ayı insanların spor amaçlı kullandığı yola yapılan lunapark vatandaşların tepkisini topladı.





MAHALLELİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

UFAK oyun aletleriyle başlayan lunapark, geniş bir alana yayılarak yürüyüş yolunu engellerken, bölgede bisikletle gezenlere bile geçiş olanağı vermiyor. 25 yıldır Altınoluk'ta yaşadığını söyleyen Mehmet Göl isimli mahalle sakini, "Yaz-kış burada oturuyorum. Burada kadınların açtığı sergiler, insanların yürüyüş ve gezi alanı olarak kullandığı bir alan mevcuttu. Şimdi ise bisikletle geçemedim. Lunaparka karşı değilim ama böyle bir yere yapılmamalıydı. İnsanlar kötü etkileniyor" dedi. Lunaparkın daha müsait bir alana konulmasını isteyen Osman Akay ise, "Şimdi buradan yürüyüş yapanlar da, denizden gelen insanlar da geçemeyecek. İnsanlar burada sahile gidiyorlar. Yürürken engel olunuyor. Tabi ki insanlar da çocuklarını eğlendirmeliler ama yer müsait değil" diye konuştu. Altınoluk sakinleri, sorunun odak noktasındaki Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın konuyla ilgilenmesini bekliyor.



■ SERHAT ŞENKÖKCÜ