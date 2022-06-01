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Haberler Balıkesir Çanakkale’de barışmaya gitti, bıçakla öldürüldü

Çanakkale’de barışmaya gitti, bıçakla öldürüldü

1.6.2022

Çanakkale’de barışmaya gitti, bıçakla öldürüldü
ÇANAKKALE Lapseki'de 3 gün önce halı sahada kavga eden ve barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan kavgada Azerbaycanlı genç öldürüldü. Önceki gece 23.30'da ilçedeki bir kahvehanede barışmak için buluşan iki grup arasında yeniden kavgaya tutuştu. İlçede işçi olarak çalışan ve dövüş sanatıyla uğraşan Azerbaycan uyruklu İlkin Eminov (28), aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eminov, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
■ SUAT SALGIN
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