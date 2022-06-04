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Haberler Balıkesir Kasa hırsızları sanayide yakalandı

Kasa hırsızları sanayide yakalandı

4.6.2022

Kasa hırsızları sanayide yakalandı
BALIKESİR'İN Gönen ilçesinde, içerisinde 150 bin lira değerindeki tapu ve senetler olan 300 kiloluk çelik kasayı çalan 7 kişi yakalandı. Kasa hırsızlığı sonrası JASAT Timi olay yerinin 70 metre yakınında kırılmış araç camı parçalarından yola çıkarak, Bandırma Sanayi Sitesi'ne şüpheli aracı buldu ve E.K., O.Ö. ve S.E isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin verdiği isimlerle birlikte 4 kişi daha gözaltına alınırken, çelik kasaya ve içindeki paralara da ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ
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