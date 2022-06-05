Balıkesir artık zengin kahvaltısı ile de anılacak

BALIKESİR'İN gastronomi değerleri, "Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali"nde görücüye çıktı. Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle 2-5 Haziran tarihleri arasında Balıkesir Avlu Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 7'den 77'ye binlerce kişi katıldı. Festival kapsamında kurulan onlarca stantı gezen vatandaşlar ikramların tadına bakarken, çim alanda çocuklar için düzenlenen aktivitelerle eğlence dolu saatler yaşandı.

50 PEYNİRLİ ŞEHİR

50 Peynirli Şehir Balıkesir'in gastronomi dünyasında önemli bir yere gelmesini hedefleyen festival, şehrin coğrafi işaretli ürünleri de dahil olmak üzere 30 yöresel ürünü katılımcıların beğenisine sundu. ■ ERCAN AKGÜN