Balıkesir beşik gibi sallanıyor

Balıkesir'de önceki gece 01.13'te Karesi ilçesinde meydana gelen deprem tüm il ve civarında hissedildi. Kandilli Rasathanesi 01.58'de Halkapınar'da 4.7'lik ikinci bir deprem daha yaşandığını açıkladı. 12 saatte Balıkesir'de büyüklüğü 1 ile 3.5 arasında değişen 55 deprem yaşandı. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken vatandaşlar sokağa döküldü.

Depremi hissetmeleriyle apartmanlardan sokağa inen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in depremlere ilişkin, bölgede 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretecek fay parçaları bulunduğu söyledi.

"ACİLEN TEDBİR ALINMALI"

Bölgede 50'den fazla da artçı sarsıntı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "01.13'ten itibaren başlayan yoğun deprem aktivitesi, Havran-Balıkesir fay kontrolünde gelişmekte. Depremlerin sayısı 50'yi geçmiş, 4.1 ve 4.7 büyüklüğüne erişmiş" dedi. Balıkesir özelinde yapılması gerekenlere Değinen Prof. Dr. Sözbilir, "Uzun zamandır suskun olan bu Havran Balıkesir fay zonu içinde 7.2 büyüklüğe varan deprem üretecek fay parçaları bulunmakta. Bu yüzden Balıkesir il düzeyinde deprem zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalara öncelik verilmesi, aktif fay zonlarının imar haritalarına işlenmesi, depreme dayanıksız yapı stokunun bina bazlı saptanması, il afet risk azaltma planlarının uygulamaya geçilmesi ve kentsel dönüşüm yol haritası projesinin tamamlanması gerekmekte" diye konuştu.

SERHAT ŞENKÖKÇÜ