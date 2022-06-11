  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi

Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi

Balıkesir-Kütahya yolunda meydana gelen kazada bir minibüs ve tanker çarpıştı. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İHA

11.06.2022, 13:10 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022, 14:31

Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi

Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi'nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki Trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor Hemşehrilerimize geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hem suçlu hem güçlü! Kaza yapan alkollü sürücü polisle tartıştı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA