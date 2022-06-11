  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı

Balıkesir'de suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı

Balıkesir'de, engelli ve yaşlı kişiler adına sahte rapor ve reçete düzenleyip kamu kuruluşlarını zarara uğrattıkları, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasaya sürdükleri iddiasıyla 21 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA

11.06.2022, 10:30

Balıkesir’de suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zanlıların tamamı yakalandı.

Engelli ve yaşlı kişiler adına sahte rapor ve reçete düzenleyip kamu kuruluşlarını zarara uğrattığı, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasaya sürdüğü iddia edilen 21 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

İstanbul ve Muğla’da örgüt operasyonu

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA