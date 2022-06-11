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Balıkesir'de suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı

Balıkesir'de, engelli ve yaşlı kişiler adına sahte rapor ve reçete düzenleyip kamu kuruluşlarını zarara uğrattıkları, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasaya sürdükleri iddiasıyla 21 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla salıverildi.