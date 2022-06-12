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Haberler Balıkesir Balıkesir'de trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Balıkesir'de trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi. Cenaze töreninde hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

İHA

12.06.2022, 15:48

Balıkesir’de trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67) ile Meryem Cebeş'in (42) naaşları Kızılöz Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle camisinde düzenlenen cenaze töreninde helallik alındı.

6 kişinin cenazeleri, İl Müftüsü ve 5 imamın ayrı ayrı kıldırdığı namazların ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreninde hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Konak'ın (52) cenazesinin ikindi vakti Dursunbey Çarşı Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Törene kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile vatandaşlar katıldı.

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