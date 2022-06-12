Düğüne giderken öldüler

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Dursunbey-Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, Süleyman Altınyurt (38) idaresindeki 10 AEA 731 plakalı minibüs ile Ali İhsan Güven'in kullandığı 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı. Minibüs sürücüsü Altınyurt ile Ayşe Karaca (59), Aysel Turhan (46), Emine Turhan (67), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49) , Süleyman Altınyurt (38) ve Meryem Cebeş (42) hayatını kaybetti.

Aralarında kamyon sürücüsünün de bulunduğu 10 kişi ise yaralandı. Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'e bağlı kırsal Kızılöz Mahallesi'nden yola çıktıkları öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

ŞERİT İHLALİ VE YAĞMUR

Dursunbey ve Kepsut ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Ramazan Konak (52), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri morglara götürüldü. Kamyon ile minibüs ise vinç yardımıyla kaza yerinden alındı.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kazanın Kepsut-Dursunbey karayolunun 35. kilometresinde meydana geldiğini belirterek, "Kazanın sebebi olarak yolun yağmurdan dolayı kaygan olması ve şerit ihlali görünüyor. Ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapıyor. Biz de hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla ilgileniyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SERHAT ŞENKÖKÇÜ