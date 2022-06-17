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Haberler Balıkesir Balıkesir'de kahreden son! Odun keserken bir anda yere yığıldı

Balıkesir'de kahreden son! Odun keserken bir anda yere yığıldı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde günlük işçi olarak çalışan 48 yaşındaki Muharrem Özer, bir fırın için odun kestiği sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kalp krizi geçirdiği belirlendi.

DHA

17.06.2022, 10:18

Balıkesir’de kahreden son! Odun keserken bir anda yere yığıldı

Olay, dün ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Günlük işçi olarak çalışan Muharrem Özer, ekmek fırınının odunlarını kesmek için sahibiyle anlaştı. Odun kesmeye başlayan Özer, kısa süre sonra fenalaşıp, yere yığıldı.

Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Özer'in yere yığıldığı anlar ise fırının güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Muharrem Özer'in cenazesi, kırsal Minnetler Mahallesi'ndeki Kozcağız Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaydan yaklaşık yarım saat önce Muharrem Özer ile birlikte olduğunu söyleyen esnaftan Mustafa Toprak, "Olaydan önce yanıma uğramıştı. Kendisine, 'Bir çay içelim' dedim. 'İşim var ağabey' dedi ve gitti. Aramızda 25-30 metre mesafe vardı. Orada bir şeyler yapıyordu. Çevredekiler 'Yere düştü' deyince yanına gittik, kaldırmaya çalıştık ama kalkmadı. Bir esnafın aracıyla hemen hastaneye götürüldü daha sonra kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini öğrendik. Çok iyi bir insandı" dedi.

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