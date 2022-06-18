Balıkesir’de Jet Üssünde görevli baba oğul sırt sırta vatana hizmet ediyor

26 yıl önce uzman çavuş olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başlayan Erdoğan Demirezer (50), İzmir, Gaziantep ve Adana'da görevlerde bulundu. Çocukluğunu uçakların içinde geçiren oğlu Sezer Demirezer (27) de babasının izinden giderek Türk Hava Kurumu Üniversitesindeki eğitiminin ardından 9. Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 bakım astsubayı olarak göreve başladı. 3 erkek çocuk babası Erdoğan Demirezer, Adana'da görevine devam ederken oğlunun bulunduğu, 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'na tayin edildi.