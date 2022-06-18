Balıkesir’de Jet Üssünde görevli baba oğul sırt sırta vatana hizmet ediyor

"İşten çıktıktan sonra oğlumla birlikte pikniğe, denize gidiyoruz. Günlerimiz güzel geçiyor. Gençlerimize Hava Kuvvetlerini seçmelerini tavsiye ederim. Bu yıl sonu emekli olup memleketime dönmeyi düşünüyorum. Oğlumun da zamanı geldi, onu da evlendirmeyi düşünüyoruz. Annesi bizim buraya gelmemizi çok istedi, 'Balıkesir'e gidelim, orada birlikte çalışırsınız.' dedi. Şu anda da çok şükür iyi, beraberiz. Ben güvenlik sınıfındayım. Oğlumla burada birlikte çalışıyoruz, vatanımıza, milletimize birlikte hizmet ediyoruz. 3 oğlum var, hep birlikte Balıkesir'de yaşıyoruz. Diğer çocuklarım da bizi gördükçe bu mesleği kendilerine örnek alıyorlar. Vatanıma hizmet etmek bayrağımızı oğluma bırakmak benim için çok güzel bir duygu."