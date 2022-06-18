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Haberler Balıkesir Balıkesir'de Jet Üssünde görevli baba oğul sırt sırta vatana hizmet ediyor

Balıkesir'de Jet Üssünde görevli baba oğul sırt sırta vatana hizmet ediyor

Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan baba ile oğlu, sırt sırta vererek vatana hizmet etmenin gururunu yaşıyor. Oğlu Sezer Demirezer, "Vatana hizmet etmenin manevi duygusu ve anlamı çok fazladır. Biz, babamla birlikte bu görevi yaparak manevi duyguyu daha da fazla yaşıyoruz" dedi.

AA

18.06.2022, 12:10 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022, 12:15

26 yıl önce uzman çavuş olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başlayan Erdoğan Demirezer (50), İzmir, Gaziantep ve Adana'da görevlerde bulundu. Çocukluğunu uçakların içinde geçiren oğlu Sezer Demirezer (27) de babasının izinden giderek Türk Hava Kurumu Üniversitesindeki eğitiminin ardından 9. Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 bakım astsubayı olarak göreve başladı. 3 erkek çocuk babası Erdoğan Demirezer, Adana'da görevine devam ederken oğlunun bulunduğu, 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'na tayin edildi.

Balıkesir’de Jet Üssünde görevli baba oğul sırt sırta vatana hizmet ediyor

Diğer oğlunun da jandarmaya başvurmasının gururunu yaşayan Erdoğan Demirezer, emekliliğine az bir süre kala oğlu Sezer ile birlikte sırt sırta vatana hizmet ediyor. Erdoğan Demirezer (50), AA muhabirine, oğlu ile vatana hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Baba oğul her gün aynı mesaiye gidip geldiklerini belirten Demirezer, şöyle konuştu:

Balıkesir’de Jet Üssünde görevli baba oğul sırt sırta vatana hizmet ediyor

"İşten çıktıktan sonra oğlumla birlikte pikniğe, denize gidiyoruz. Günlerimiz güzel geçiyor. Gençlerimize Hava Kuvvetlerini seçmelerini tavsiye ederim. Bu yıl sonu emekli olup memleketime dönmeyi düşünüyorum. Oğlumun da zamanı geldi, onu da evlendirmeyi düşünüyoruz. Annesi bizim buraya gelmemizi çok istedi, 'Balıkesir'e gidelim, orada birlikte çalışırsınız.' dedi. Şu anda da çok şükür iyi, beraberiz. Ben güvenlik sınıfındayım. Oğlumla burada birlikte çalışıyoruz, vatanımıza, milletimize birlikte hizmet ediyoruz. 3 oğlum var, hep birlikte Balıkesir'de yaşıyoruz. Diğer çocuklarım da bizi gördükçe bu mesleği kendilerine örnek alıyorlar. Vatanıma hizmet etmek bayrağımızı oğluma bırakmak benim için çok güzel bir duygu."

Balıkesir’de Jet Üssünde görevli baba oğul sırt sırta vatana hizmet ediyor

"ÖLENE KADAR VATANIMIZA, MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

9. Ana Jet Üs Komutanlığında uçak bakım görevinde bulunan Astsubay Çavuş Sezer Demirezer (27) de babasının görevi gereği çocukluğundan beri savaş uçaklarının içinde olduğunu dile getirdi. Sezer Demirezer, havacılık aşkının kendisinde çocukluktan başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Balıkesir’de Jet Üssünde görevli baba oğul sırt sırta vatana hizmet ediyor

"Atamızın da 'İstikbal göklerdedir' sözü gereği biz babamla birlikte bu görevi yapıyoruz. Küçüklüğümden beri uçakların içinde büyüdüm. Bu bana bir örnek, bir yol, bir harita oldu. Bu yolda ilerleyerek Türk Hava Kurumu Üniversitesinde okudum. Bölümü bitirdikten sonra Hava Kuvvetlerimizin saflarına katılıp F-16 bakım astsubayı olarak burada devam ediyorum.

Balıkesir’de Jet Üssünde görevli baba oğul sırt sırta vatana hizmet ediyor

İlk görev yerim burası, babam da tayin isteyerek annemle birlikte buraya taşındılar. Babamla beraber burada görev yapıyoruz, vatana hizmet etmenin manevi duygusu ve anlamı çok fazladır. Biz babamla bu görevi yaparak manevi duyguyu daha da fazla yaşıyoruz. Askerlik bizde baba mesleği. Ben bayrağı babamdan devraldım inşallah kardeşime devredeceğim, inşallah ölene kadar vatanımıza, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

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