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Haberler Balıkesir Seçilmiş başkanı istifa etmiş gibi gösterdiler

Seçilmiş başkanı istifa etmiş gibi gösterdiler

22.6.2022

Seçilmiş başkanı istifa etmiş gibi gösterdiler

Balıkesir Kepsut Belediye Başkanı'nın adına açılan sahte sosyal medya hesabı ortalığı karıştırdı. Göreve geldiği günden bu güne, Kepsut'a yaptığı başarılı hizmetleriyle halkın takdirini toplayan AK Partili Belediye Başkanı İsmail Cankul, sosyal medyadaki resmi hesaplarının kopyalanmasıyla büyük şok yaşadı. Başkan Cankul adına açılan sahte sosyal medya hesabından paylaşım yapan sahteciler, Cankul'un istifa ettiğini duyurdu.



ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Bununla da yetinmeyen sahteciler, Cankul'un özür dilediğini iddia edip istifanın ardından yerine F.U. isimli bir şahsın geçeceğini duyurdu. Farklı konularda da çeşitli iddialarla paylaşımlar yapan sahteciler, 3 gün boyunca eylemlerini sürdürdü. Amaçları, Başkan Cankul'u yıpratmaktan öte olmadığı görülen sahtecilerle ilgili adli makamlar gerekli işlemlere başlandı. Cankul, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Son günlerde, belediye makamına, şahsım adına ve sosyal medya hesaplarımız adına kopyalama yöntemi ile sahte hesaplar açılarak provokasyonlar yapılmaktadır. Bu hesapların hiçbir şekilde gerek belediyemiz, gerek şahsım ya da kurumumuz ile ilgisi yoktur. Hesapların her biri Cumhuriyet Savcılığımız tarafından incelemeye alınarak hukuki işlemler yapılmıştır" dedi.

SERHAT ŞENKÖKCÜ

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