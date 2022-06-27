‘Beni bırakıp nereye gidiyorsun kuzum’

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 24 Haziran günü astsubay sevgilisi Burkay Urcan (28), tarafından öldürülen polis memuru Kübra Açar (24) memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Yakutiye ilçesindeki Narmanlı camisinde dün öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Kızlarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Rahime Açar, "Kuzum bizi bırakıp nereye gidiyorsun. Sen daha çok küçüktün. Kara kuzum, küçük kuzum yavrum kıyamam sana yavrum. Mekanın cennet olsun yavrum" diye ağıtlar yaktı. Baba Ali Açar ise "Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Kuzum sana nasıl kıydılar. Biz sensiz ne yaparız" dedi. Kılınan cenaze namazı ardından Kübra Açar'ın cenazesi Erzurum'daki Yukarı Asri Mezarlığında toprağa verildi.

■ SERHAT ŞENKÖKCÜ