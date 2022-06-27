Küle dönen şehit evinde mucize

Balıkesir'de geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Balya'nın Orhanlar Mahallesi'nde meydana gelen yangınında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Çıkış nedeni araştırılan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin müdahalesi sayesinde çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

1996 yılında Kardak kayalıklarında helikopter düşmesi sonucu şehit olan Rad. Üçvş.Tevfik Özdemir'in babası Esat Özdemir'e ait evde çıkan yangında çoğu eşya kullanılamayacak hale gelmesine rağmen, evde bulunan Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı'nın yanmaması vatandaşları duygulandırdı. Yangının çıktığı Balya Orhanlar kırsal mahallesine giderek ev sahibi Esat Özdemir ile görüşen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yanan evde yaptığı incelemenin ardından şehit babası Özdemir'e yeni ev sözü verdi.

Evin yıkılarak sil baştan yapılması talimatı veren Yılmaz, vatandaşların her zaman maddi manevi yanlarında olduklarını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik gereği 2022 yılı içerisinde yangın sonucu kullanılmaz hale gelen üçüncü evin inşaatını yapmış olacak.



■ SERHAT ŞENKÖKCÜ