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Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkunç cinayet! Aile içi kavgada kan aktı

Balıkesir'de korkunç cinayet! Aile içi kavgada kan aktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda eşi ile tartışan Harun Kaçmaz isimli şahıs kavgayı ayırmaya çalışan anne ve babasını darp etti. İddiaya göre Kaçmaz'ın 14 yaşındaki kardeşi olay sırasında ekmek bıçağı ile ağabeysini yaraladı. Harun Kaçmaz aldığı bıçak darbesi sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

28.06.2022, 10:28 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022, 10:36

Balıkesir’de korkunç cinayet! Aile içi kavgada kan aktı

Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Mahallesi 62. Sokakta Harun Kaçmaz (24) eşi ile telefonda tartıştı. Saat 23.00 sıralarında evine gelen Kaçmaz, eşi ile tekrar tartışmaya başladı. Çeşitli suçlardan iki suç kaydı bulunan Harun Kaçmaz, kavgayı ayırmaya çalışan babası M.K. ve annesi E.K.'yi darp etmeye başladı. Büyüyen kavgayı ayırmak için araya giren kardeş A.K. (14) ise iddiaya göre, evde bulunan ekmek bıçağı ile abisini yaraladı ve daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kavga ihbarı üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve 112 ambulansı sevk edildi. Ambulans ile Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Harun Kaçmaz aldığı bıçak darbesi sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı A.K. ise Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve çocuk büro ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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