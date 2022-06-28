Valilik duyurdu! Balıkesir’de 45 orman alanına girişler yasaklandı

Valilik Kocaseyit Toplantı Salonunda bir araya gelen komisyon üyeleri, zengin bir orman varlığına sahip Balıkesir'de koordineli bir şekilde yürütülecek mücadele için yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Osman Onat, yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla yaşanabilecek orman yangınlarına karşı il genelinde giriş yasağı getirilebilecek alanları komisyonunun teklifine sundu. Kademeli olarak giriş yasağı uygulanacak 45 hassas alan, harita üzerinden tek tek değerlendirildi. Orman yangınlarına karşı tedbirleri yakından, yangın olması durumundaki alan çalışmalarını bizzat yerinden takip eden Vali Şıldak, hızlı ve pratik müdahalelerin yangınları kontrol altına almada etkili olacağını vurguladı.

Vali Şıldak, Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunda alınacak kararlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda vatandaşların ormanların korunması ve yangınla mücadele konusunda yüksek bir duyarlılığa sahip olduğunu belirtti. Sahada bin 283 yangın söndürme personeli ve bin 496 yangın gönüllüsü vatandaşla mücadeleye hazır olan Balıkesir'de yangınsız bir sezon için uyarılar sıklaştırılıyor.

Yangından korunması için giriş yasağı kararı alınan alanlar Valilik internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, 15 ilçede toplam 45 orman alanına giriş yasağı getirildi.

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