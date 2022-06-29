Görkemli Kahvaltı Festivali

GASTRONOMİ alanındaki potansiyeliyle son yıllarda ülke çapında öne çıkan Balıkesir'in lezzetleri, Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali'nde görücüye çıktı. 30 çeşit ürünüyle göz dolduran Balıkesir Kahvaltısı içeriğinde yer alan ürünler, 2-5 Haziran günleri arasında Avlu'da görkemli bir şekilde gerçekleştirilen festivalde tanıtıldı. Festivale; ulusal ve uluslararası camiadan katılım yoğun oldu.

DÜNYA SAHNESİNE ÇIKIYOR

KADİM geçmişiyle çok kültürlü yapısının, verimli ovaları ve bin pınarlı İda'sıyla harmanlandığı Balıkesir'in gastronomi potansiyeli; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası'nın güç birliğiyle dünya sahnesine çıkıyor. Şehrin öne çıkan yönlerinin markalaştırılarak bilinirliliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen "Marka Şehir Balıkesir" projesi kapsamında düzenlenen "Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali" ile Balıkesir'in birbirinden güzel 30 çeşit ürünüyle hazırlanan kahvaltısı, görücüye çıktı.

FESTİVALDE; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tüm stantları ziyaret etti ve basın mensuplarını Balıkesir Kahvaltısı konsepti hakkında bilgilendirdi.