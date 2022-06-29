Sahiller, Büyükşehir eliyle güzelleşiyor

Temiz denizleri ve altın sarısı kumuyla dünyanın en güzel sahillerini bünyesinde barındıran Balıkesir'in 291 kilometrelik kıyı şeridi üzerinde yer alan plajları, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği; rutin bakım, onarım, temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarıyla turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Başkan Yücel Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından verdiği talimatlar doğrultusunda kıyı şeridinde hummalı bir şekilde çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi; sahil yollarının doğal güzelliğini koruyarak yürüyüş yolları, bisiklet yolları, yeşil alanlar ve spor sahaları kazandırıyor.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR

Eşsiz deniziyle özellikle yerli turistin vazgeçilmezi olan Balıkesir sahillerinde sezon öncesi kum eleme ve detaylı kıyı temizliği gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sezonun gelmesiyle de giyinme, duş ve tuvalet kabinleri ile iskele kurulumlarını da tamamladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kendi sorumluluğundaki plajlarda cankurtaran hizmet vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi; plajlarda güvenlik ve kaliteyi artırarak ziyaretçilerine daha konforlu bir tatil imkânı sunuyor. Bu çalışmalar doğrultusunda Mavi Bayrak sayısında ülkede 5. sıradaki yerini koruyan Balıkesir'de, önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artması için Büyükşehir Belediyesi, yaz kış çalışmalarını sürdürüyor.