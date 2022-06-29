BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük Espor Merkezi'ni içinde bulunduran yine Türkiye'nin en büyük Dijital Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Valorant Oyunu Turnuva Finali, Fütürist Girişimci Emrah Kaya'nın katılımıyla Metaverse Paneli, Espor Takım Sahipleri Paneli, Ömer Başdoğan katılımıyla Influencer Paneli ile ödül töreni düzenleyen Büyükşehir, akşam ise; ünlü sanatçı Fettah Can konseriyle kutlamaları taçlandırdı. Türkiye'nin en büyük Espor sahnesine sahip olan merkezin açılışı gerçekleştirildi. 2 bin metrekaresi kapalı toplam 10 bin metrekarelik alana inşa edilen DGM'nde; kitap okuma, ders çalışma ve seminer salonları, yazılım eğitim laboratuvarı, oyun alanları, sahne, Metaverse ve inovasyon alanları, atölyeler, stüdyolar, gastronomi mutfağı, talk show alanı ve green wall bulunuyor.

BAŞKAN Yılmaz "Bu alanın gençlik merkezi, kültür merkezi olması için uğraşıyoruz. Zamanı yakalamak adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye öyle bir noktada ki; İHA ve SİHA'larla dünyada savaş sanatını değiştirdi. Bunları yapanlarda aslında joystick kullanarak yerden rekabet edenler. Mücadeleye hazırlanma hep oyunla olur" dedi.

Akşam binlerce gencin katılımıyla ünlü sanatçı Fettah Can konseri muhteşem bir atmosferde gerçekleştirildi.