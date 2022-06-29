Yüzlerce yıllık tarih koridoru

Tarihi mirasa sahip çıkan, koruyarak yaşatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Saat Kulesi'nden Dumlupınar Mahallesi'ne, Zağnos Paşa Cami Meydanı'ndan Yeni Çarşı'ya kadar olan yaklaşık 50 bin metrekarelik alan ile Şeyh Lütfullah Cami ve çevresinde sürdürdüğü kentsel tasarım çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, beraberinde Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile devam eden düzenleme ve restorasyon çalışmalarını inceledi.

Zağnos Paşa Cami ikinci etap meydan düzenleme, Şeyh Lütfullah Cami çevre düzenleme çalışmasını sürdüren Büyükşehir, Dumlupınar Mahallesi Kazım Özalp Sokak'ta 8 tescilli binanın restorasyonunu tamamlarken 11 binanın ise restorasyonuna devam ediyor. Proje tamamlandığında Çamlık Rekreasyon Alanı, Dumlupınar Mahallesi, Zağnos Paşa Cami ile meydanı ve Yeni Çarşı birbirine entegre bir hale gelerek ziyaretçilerin eski Balıkesir'i deneyimleyebileceği bir tarih koridoru oluşturulacak.

"BAKANLIK HER ZAMAN YANIMIZDA"

2020 yılının Aralık ayında Balıkesir'i ziyaret eden ve Zağnos Paşa Camisi'nin 1. etabında yürütülen çalışmaları inceleyerek bahçeye ilk yeni ağacı diken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'den desteklerini esirgemiyor. Bakan Kurum'un, Balıkesir'i ziyaret ettiğinde 'Neye ihtiyacınız varsa bize söyleyin. Biz, Bakanlık olarak bu tür çalışmaları önemsiyoruz ve her zaman yanınızdayız' dediğini yineleyen Başkan Yılmaz "Bakanımız Murat Kurum'un İller Bankası'ndan bize sağladığı destek ile proje alanlarındaki kamulaştırmaları tamamlayıp sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladık. Bakanlığımızın sağladığı desteklerle, yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binaların restorasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Bakanımıza bize verdiği desteklerden dolayı Balıkesir halkı adına çok teşekkür ederiz" dedi.