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Haberler Balıkesir Balıkesir'de erkek terörü! Bir kadın daha eski eşi tarafından öldürüldü

Balıkesir'de erkek terörü! Bir kadın daha eski eşi tarafından öldürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kadın daha eski eşinin tabancasından çıkan kurşunla öldürüldü. Esra Altınkaynak'ı işine giderken takip eden Mustafa Akman, çıkardığı tabanca ile eski eşini alnından vurdu ve ardından intihar etti. Akman olay yerinde, Altınkaynak ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

03.07.2022, 15:54

Balıkesir’de erkek terörü! Bir kadın daha eski eşi tarafından öldürüldü

Olay, saat 10.30 sıralarında Günaydın Mahallesi Kuruluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Akman, 2 ay önce boşandığı Esra Altınkaynak'ı sahibi olduğu kuaför dükkanına gittiği sırada takip etmeye başladı.

Fırından ekmek alan Esra Altınkaynak, daha sonra iş yerinin olduğu sokağa girdi. Bu sırada Mustafa Akman, Esra Altınkaynak'ı yanındaki tabanca ile alnından vurdu. Esra Altınkaynak kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Akman aynı silahla başına tek el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Akman olay yerinde, Esra Altınkaynak kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Koltuk döşemeciliği yapan Mustafa Akman'ın ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu, ikinci eşi Esra Altınkaynak ile de 6 ay evli kaldıkları belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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