Tartıştığı evladını bıçakladı

BALIKESİR Edremit'te U.Z, tartıştığı babası tarafından bıçakla yaralandı. U.Z. hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı. Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Edremit'in Yolören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Z. (43) ve oğlu U.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine baba A.Z, mutfaktan aldığı bıçakla oğlu U.Z'yi yaraladı.

U.Z. kanlar içerisinde yere yığılırken, baba durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan U.Z, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan U.Z.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba U.Z. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ