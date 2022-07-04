Eski eşini öldürüp kendi canına kıydı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski eşi Esra Altınkaynak'ı (37) tabancayla vurarak öldüren Mustafa Akman (52), aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, dün saat 10.30 sıralarında Günaydın Mahallesi Kuruluş Caddesi'nde meydana geldi.

BAŞINA TEK EL ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, Mustafa Akman, 2 ay önce boşandığı Esra Altınkaynak'ı sahibi olduğu kuaför dükkanına gittiği sırada takip etmeye başladı. Fırından ekmek alan Esra Altınkaynak, daha sonra iş yerinin olduğu sokağa girdi.

Bu sırada Mustafa Akman, Esra Altınkaynak'ı yanındaki tabanca ile alnından vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, katil aynı silahla başına tek el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Akman olay yerinde, Esra Altınkaynak ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Koltuk döşemeciliği yapan Akman'ın ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu, ikinci eşi Esra Altınkaynak ile de 6 ay evli kaldıkları belirtildi. ■ SUAT SALGIN