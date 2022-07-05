Bir aile yok oldu

BALIKESİR'İN Savaştepe ilçesinde, dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, 2'si çocuk, 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölenlerden 4'ünün aynı aileden olduğu belirtildi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden Bedri Kepiç (34) yönetimindeki otomobil, Savaştepe ilçesi Karaçam mevkisindeki dinlenme tesisine girmek için yavaşladı.

Bu sırada arkadan gelen Salih Arslan (25) yönetimindeki otomobil, Kepiç'in aracına çarptı. Kazada, sürücülerden Bedri Kepiç, yanındaki eşi Beyhan (28), çocukları Berat Ömer (2) ve Bedirhan Kepiç (1) ile yakınları Seyhan Akkuş (47) yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Kazım Akkuş (32) ile diğer araç sürücüsü Salih Arslan ise yaralandı. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesini kaldırılıp, tedaviye alındı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Kazanın nedeni araştırılıyor. Üzücü bir kaza. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. ■ SERHAT ŞENKÖKCÜ