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Haberler Balıkesir Ayvalık Kaymakamlığı duyurdu! Havai fişek 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Ayvalık Kaymakamlığı duyurdu! Havai fişek 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Balıkesir'in popüler turizm merkezi Ayvalık'ta yerleşim yerleri ve ormanlık alanların içiçe olması nedeniyle orman yangınları ile mücadele kapsamında havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanımı 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

DHA

06.07.2022, 13:37

Ayvalık Kaymakamlığı duyurdu! Havai fişek 31 Ekim’e kadar yasaklandı

Balıkesir Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 27 Haziran tarihli kararıyla Ayvalık genelinde havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklandı.

Ayvalık Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri ile ormanlık alanın iç içe olması nedeniyle düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı 31 Ekim 2022 tarihine kadar yasaklanmıştır" denildi.

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