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Haberler Balıkesir Ayvalık'ta bayram bereketi! Nüfusunun 10 katını ağırlayacak

Ayvalık'ta bayram bereketi! Nüfusunun 10 katını ağırlayacak

Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Balıkesir, bu yıl yine tatilcilerin ilk tercihleri arasında yerini alıyor. Tatilin 9 güne çıkması ile birlikte bayram rezervasyonları yüzde 100 doluluğa ulaşan Ayvalık, nüfusunun 10 katı oranında turist ağırlayacak.

İHA

06.07.2022, 09:48

9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde, Kuzey Ege'nin iç turizmde lideri konumundaki 70 bin nüfuslu Ayvalık, turistik tesisler ve yazlıkçılarla birlikte ortalama 700 bin konukla adeta yoğunluk patlaması yaşamaya hazırlanıyor. Ayvalık'ın dünyaca ünlü cazibe merkezinde daha şimdiden rezervasyonlar neredeyse yüzde 100 oranına çıktı.

Ayvalık’ta bayram bereketi! Nüfusunun 10 katını ağırlayacak

Ayvalık'ın Cunda Adası'nda turistik bir tesisin işletmecisi Osman Yaşar Bozyel, Kurban Bayramı nedeniyle rezervasyon oranında yüzde 95'e ulaştıklarını belirterek, "Ama ben yine de birkaç odamızı dostlarım için ayırdım ve bu odalara müşteri almıyorum. Ayvalık'ta bayramın gayet iyi geçeceğinden eminim. Bayramın ardından ise özellikle yurt dışından gelecek olan gurbetçi vatandaşlarımızdan yoğun talep alıyoruz. Şu anda bile otelimizde kalan müşterilerimizin yüzde 40'ı gurbetçi vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bayram sonrasında başlayacak olan turizm sezonundan da son derece umutluyum. İnşallah 20 Temmuz'dan itibaren de bayram rehaveti de sona erince her şeyin çok daha iyi olacağından eminim." dedi.

Ayvalık’ta bayram bereketi! Nüfusunun 10 katını ağırlayacak

Ayvalıklı işletmecilerden Tolunay Dede ise bu yıl Kurban Bayramı'nın geçmiş yıllara nazaran çok daha iyi olmasını beklediklerini kaydederek, "Şu anda otogarların ve yolların dolu olduğu söyleniyor. İnşallah bu yıl bayramda Ayvalık turist yoğunluğuyla adeta yıkılacak. Geçen senelerde de yoğunluğumuz vardı ama ben bu yıl pandemi sürecinin ortadan kalkması ve asgari ücret, memur ve memur maaşlarının da artması sonucunda çok çok daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Ayvalık’ta bayram bereketi! Nüfusunun 10 katını ağırlayacak

Tolunay Dede, bayramın hemen akabinde ise başlayacak turizm sezonunda ilçe esnafının ekonomik anlamda rahatlayacağına inandığını da sözlerine ekledi.

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