Ayvalık’ta bayram bereketi! Nüfusunun 10 katını ağırlayacak

Ayvalık'ın Cunda Adası'nda turistik bir tesisin işletmecisi Osman Yaşar Bozyel, Kurban Bayramı nedeniyle rezervasyon oranında yüzde 95'e ulaştıklarını belirterek, "Ama ben yine de birkaç odamızı dostlarım için ayırdım ve bu odalara müşteri almıyorum. Ayvalık'ta bayramın gayet iyi geçeceğinden eminim. Bayramın ardından ise özellikle yurt dışından gelecek olan gurbetçi vatandaşlarımızdan yoğun talep alıyoruz. Şu anda bile otelimizde kalan müşterilerimizin yüzde 40'ı gurbetçi vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bayram sonrasında başlayacak olan turizm sezonundan da son derece umutluyum. İnşallah 20 Temmuz'dan itibaren de bayram rehaveti de sona erince her şeyin çok daha iyi olacağından eminim." dedi.