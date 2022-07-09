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Haberler Balıkesir Balıkesir'de korku dolu anlar! Orman yolunda alev topuna döndü

Balıkesir'de korku dolu anlar! Orman yolunda alev topuna döndü

Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan Madra Dağı eteklerinde seyir halinde ilerleyen araç alev topuna döndü. Ekiplerin yangına hemen müdahalesi ile olası bir orman yangınının önüne geçildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

09.07.2022, 10:40 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022, 11:02

Balıkesir’de korku dolu anlar! Orman yolunda alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Havran Orman İşletme Şefliği ormanlık alanı içerisinde kalan Ayrancı Mevkii-Hüseyinbeşeler Mahallesi arasındaki asfalt yol üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan 35 KPS 56 plakalı otomobile kısa sürede alev topuna döndü.

Yangına ilk olarak Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri iki arozöz ile müdahale ederek olması muhtemel bir orman yangınını önledi. Söndürme ve soğutma çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de katıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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