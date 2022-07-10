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Haberler Balıkesir Balıkesir sağanak yağışa teslim!

Balıkesir sağanak yağışa teslim!

Balıkesir'de dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Bandırma ilçesinde aniden bastıran kuvvetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri ve AFAD bölgedeki suyun tahliyesi için çalışma başlatırken bazı evleri su bastı.

AA İHA

10.07.2022, 08:58

Balıkesir sağanak yağışa teslim!

Balıkesir'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle Dokumayolu Caddesi Adliye Kavşağı mevkisinde ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan midibüste bulunan yaşlı kadın, bir kişi tarafından sırtta taşınarak yolun karşısına geçirildi.

Yağış nedeniyle Savaştepe Caddesi'nde bir kişi de yolda kalan aracını iterek kurtarmaya çalıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD ekipleri caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü. Yağış dolayısıyla bazı evleri su bastı.

Güne güneşli bir havayla başlayan vatandaşlar, aniden bastıran yağmur ve şiddetli gök gürültüsüne hazırlıksız yakalandı. 1 saat kadar süren yağış etkisini artırarak yollarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken ilçenin ana caddelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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