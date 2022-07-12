Tatil yolunda acı son

TATİL için Ayvalık'a gitmek üzere yola çıkan kalabalık arkadaş grubunun neşeli yolculuğu felaketle sonuçlandı. 3 araçla yola çıkan kalabalık arkadaş grubundan içinde 5 kişinin bulunduğu bir tanesi İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı gişeleri yakınında bariyerlere çarptı. Mehmet Çevirgen idaresindeki otomobil, taklalar atarak karşı şeride geçti. Acı olayda 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı.





HAKİMİYETİ KAYBETTİ

KAZA gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Balıkesir'in Erdek ilçesinden tatil için Ayvalık'a gitmek üzere kalabalık arkadaş grubu 3 ayrı otomobille, İstanbul-İzmir otoyoluna girdi. Mehmet Çevirgen (26) idaresindeki otomobile, arkadaşlarının iddiasına göre başka bir otomobil sağ tarafından çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Çevirgen'in kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Daha sonra takla atan araç karşı şeride geçerek yaklaşık 100 metre sürüklendi. Diğer sürücüler tarafından polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30) ve Berkay Deniz'in (24) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Mehmet Çevirgen (26) ve Serhat Acar (20) ise ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

AYVALIK'TA CAN PAZARI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Edremit ve Çanakkale istikametine giden Paragon kavşağında aynı şeritte ilerleyen Dildar Y. yönetimindeki ticari panelvan ile Mehmet Ö. yönetimindeki panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mehmet Ö'nün kullandığı araç yolun kenarında bulunan hendeğe düşerek ters döndü.

Kazada 6 yaşındaki bir çocukla ile birlikte 5 kişi yaralandı. Bir anda ortalığın can pazarına döndüğü kazanın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipleri araçta sıkışan bir kadını araçtan çıkartarak 112 Acil Yardım ekiplerine teslim etti. Yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.



TAKSİ SEYİR HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI

SÖKE- Milas Karayolu üzerinde seyreden E.G. (52) yönetimindeki ticari taksi, aynı güzergahta seyir halinde olan N.T.(49) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Didim Kavşağı'na yakın bölgede meydana gelen kazada ticari taksi kullanılamaz hale gelirken araç sürücü E.G. ile araçta yolcu olarak bulunan Ü.Ş. (32) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'DA FECİ KAZA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İddiaya göre, yol kenarında duran Ercan Çiçek yönetimindeki hafif ticari araca aynı istikamete seyreden Mücahid Y. idaresindeki kamyon çarptı. Çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklenen hafif ticari aracın içerisinde bulunanlar yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan Çiçek ile ikizleri Merve ve Mustafa Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mücahid Y.'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı kazada yaralanan Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Yasemin Öztürk ve Gülbeyaz Özel'in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.



■ SUAT SALGIN