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Haberler Balıkesir Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!

Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!

Olay, Balıkesir'e bağlı Burhaniye ilçesinin Ören Plajı kumsalında meydana geldi. Birden bire ortaya çıkan hortum, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Metrelerce yüksekliğe ulaştığı görülen hortum 3 dakika boyunca etkisini sürdürdü.

İHA

14.07.2022, 10:43

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ören Plajı kumsalında meydana gelen hortum vatandaşları korkuttu, o anlar ise anbean kaydedildi.

Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!

Vatandaşların Kurban Bayramı tatili sebebiyle sahillere akın attığı günlerde, anlık çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı.

Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!

Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken vatandaşların çoğu doğa olayını uzaktan izlemeyi tercih etti.

Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!

Hortum, plaj üzerinde yaklaşık 3 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.

Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!

Vatandaşların kaçışmaları dikkat çekerken, hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!

Görüntülerde, küçük bir kızın hortumu gördüğünde ailesini bırakıp kaçtığı anlar da yer adlı.

Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!

Öte yandan, bir önceki hortum yine Kurban Bayramı'nın 3. günü 22 Temmuz'da yaşanmıştı.

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