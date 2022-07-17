Hadsiz CHP’li Başkan suç makinesi çıktı

BALIKESİR'İN Erdek ilçesi eski belediye başkanlarından CHP'li Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeni ile gözaltına alındı. Sarı'nın sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebi ile görsel ve yazılı paylaşımı nedeni ile ikamet ettiği evinden Erdek polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile olay hakkında bilgi verdi. Soylu, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlardan hakkında yasal işlem başlatıldı" şeklinde bilgi verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTI

MAHKEME tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sarı'ya daha önce de Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapılırken, ihalede usulsüzlük sebebi ile Erdek Belediye Başkanlığı görevinden alındığı belirtildi. Tüm bunların yanı sıra, Sarı'nın çok sayıda suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

İHALEYE FESAT, TEHDİT, YARALAMA, HAKARET...

ERDEK Belediye Başkanı iken ihaleye fesat karıştırma suçundan 1 yıl 15 gün ceza alarak görevinden uzaklaştırılan Sarı'nın işlediği suçlar şöyle: 2007 yılında Tehdit, 2009 yılında Hakaret, Tehdit, Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Görevi Kötüye Kullanma, 2011 yılında Tehdit, 2014 yılında Kasten Yaralama, Hakaret, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, 2015 yılında Hakaret, Tehdit, 2018 yılında Hakaret, Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Tehdit, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali, İftira, Hakaret, 2019 yılında Tehdit, 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet, Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi, Görevi Kötüye Kullanma, 2020 yılında Hakaret, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma, Görevi Kötüye Kullanma, 2021 yılında Hakaret, Tehdit, 2022 yılında Hakaret, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirmek, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal.

■ SUAT SALGIN