Manyas Kuş Cenneti’nde doğan yavrular göçe hazır

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesindeki 266 farklı türe ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda kuluçkadan çıkan yavrular, ebeveynlerini taklit ederek uçmaya başladı.

Ağustos ve eylül ayı itibariyle, tek başına uçmaya başlayacak yavruların aileleriyle göçe hazırlandığını belirten Kuş Cenneti Milli Parklar Şefi Uzman Biyolog Kader Güleç, "Küresel ölçekte koruma altında olan türümüz tepeli pelikanların yapay platformlarda üremelerini sağlıyoruz. Şu anda 200 civarında çift kuluçkaya yattı. 16 haftalık bir sürede artık ebeveynlerinin kontrolü dışında hareket etme yeteneği kazanıyorlar. O sürenin sonundayız şu anda. Artık ebeveynlerinden ayrılacaklar" diye konuştu. ■ SUAT SALGIN