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Haberler Balıkesir Düğünde katliam yapan 2 uzman çavuş tutuklandı

Düğünde katliam yapan 2 uzman çavuş tutuklandı

18.7.2022

Düğünde katliam yapan 2 uzman çavuş tutuklandı
BALIKESİR'İN Bigadiç ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı sünnet düğünündeki kavganın ardından jandarmaya teslim olan uzman çavuşlar Emre Alkan (23) ve ağabeyi Yusuf Alkan (25) tutuklandı. Düğünde başlayan tartışmada babalarının vurulduğunu gören uzman çavuş 2 kardeşin karşılık vermesiyle çatışmanın başladığı öğrenildi. Öte yandan tutuklanan kardeşlerin babası Yılmaz Alkan, Macarlar Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Seyhan Yalın ile Atakan Yalın'ın cenazeleri içinse yurt dışından gelecek yakınlarının beklendiği bildirildi. Yaralanan 4 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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